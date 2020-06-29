Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика и певица Ирина Федишин поделились в соцсетях совместным фото, анонсировав возможный дуэт.

Вика из "НеАнгелов" и Федишин заговорили о совместном выступлении Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с певицей Ириной Федишин.

"Однозначно шикарный дуэт", – заявила она в комментарии к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Однозначно шикарныи * дуэт @irynafedyshyn Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack) 28 Июн 2020 в 12:27 PDT

Этот же снимок в своем микроблоге разместила Федишин.

"Может, дуэт?" – повторила она слова Вики.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась в Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".

Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей: Юрия и Олега.