Вика из "НеАнгелов" и Федишин заявили, что готовы спеть дуэтом

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с певицей Ириной Федишин.
"Однозначно шикарный дуэт", – заявила она в комментарии к публикации.
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Этот же снимок в своем микроблоге разместила Федишин.
"Может, дуэт?" – повторила она слова Вики.
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась в Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".
Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей: Юрия и Олега.