"Прикольно летом в пальто". Вика из "НеАнгелов" покормила ручных голубей

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика 3 июня опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время прогулки по Харькову.
На фото певица запечатлена в пальто голубого цвета с голубями на руках.
"Ручные голуби", – подписала она снимки.
"Вика, прикольно ходить летом в пальто, да? Я до сих пор в осенних ботинках", – отметили подписчики.
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Российская певица Алла Пугачева 1 июня вышла на прогулку в плаще и сапогах. В этот же день в Карпатах выпал снег.
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".