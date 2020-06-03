"Прикольно летом в пальто". Вика из "НеАнгелов" покормила ручных голубей

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика поделилась снимками с летней прогулки. На фото певица запечатлена в пальто и ботинках.

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика 3 июня опубликовала в Instagram снимки, сделанные во время прогулки по Харькову.

На фото певица запечатлена в пальто голубого цвета с голубями на руках.

"Ручные голуби", – подписала она снимки.

"Вика, прикольно ходить летом в пальто, да? Я до сих пор в осенних ботинках", – отметили подписчики.

Российская певица Алла Пугачева 1 июня вышла на прогулку в плаще и сапогах. В этот же день в Карпатах выпал снег.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".