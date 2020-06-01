Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в социальной сети семейное видео, снятое в День защиты детей. В кадре супруга Галкина, российская певица Алла Пугачева позирует в теплой одежде.

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 1 июня опубликовал в Instagram видео, на котором он запечатлен вместе с супругой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри. Ролик шоумен посвятил Дню защиты детей.

Подписчики Галкина обратили внимание, что несмотря на первый день лета, семья пародиста одета в теплые вещи. Лиза и Гарри позируют в кадре в брюках, теплых куртках и шапках, Пугачева вышла на улицу в сапогах, плаще и берете, а Галкин одет в спортивные брюки и куртку.

"1 июня в сапогах и шапках", – прокомментировали видео подписчики Галкина.

"У вас такая погода, как у нас в марте", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram День защиты детей #деньзащитыдетей Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Июн 2020 в 8:04 PDT

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двух детей, рожденных суррогатной матерью. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнится семь лет.