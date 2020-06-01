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01 июня, 2020
 
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Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах

Российский шоумен Максим Галкин обнародовал в социальной сети семейное видео, снятое в День защиты детей. В кадре супруга Галкина, российская певица Алла Пугачева позирует в теплой одежде.

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Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Скриншот: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 1 июня опубликовал в Instagram видео, на котором он запечатлен вместе с супругой, российской певицей Аллой Пугачевой и детьми, Лизой и Гарри. Ролик шоумен посвятил Дню защиты детей. 

Подписчики Галкина обратили внимание, что несмотря на первый день лета, семья пародиста одета в теплые вещи. Лиза и Гарри позируют в кадре в брюках, теплых куртках и шапках, Пугачева вышла на улицу в сапогах, плаще и берете, а Галкин одет в спортивные брюки и куртку.

"1 июня в сапогах и шапках", – прокомментировали видео подписчики Галкина. 

"У вас такая погода, как у нас в марте", – написали фолловеры. 

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двух детей, рожденных суррогатной матерью. Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнится семь лет. 

Теги: Алла Пугачева, Россия, видео, Максим Галкин, певица
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