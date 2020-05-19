"Украина, ты моя душа!". Вика из "НеАнгелов" в национальном костюме позировала в селе

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика спела песню "Несе Галя воду".

Вика из "НеАнгелов": Какие слова приходят вам на ум, когда вы произносите слово "Украина"? Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика разместила в Instagram ролик, снятый в селе Опошня Полтавской области.

Она вместе с другими женщинами спела песню "Несе Галя воду". В ролике они поют, готовясь к лепке вареников.

"Песню запевай! Удачи вам и отменных позитивов", – написала Вика.

Также Вика обнародовала фотосет в национальном костюме.

"Украина, ты моя душа! Какие слова приходят вам на ум, когда вы произносите слово "Украина"? Родная, самая дорогая, цветущая, приветливая, хлебосольная", – написала певица.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".