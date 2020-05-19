"Украина, ты моя душа!". Вика из "НеАнгелов" в национальном костюме позировала в селе

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика разместила в Instagram ролик, снятый в селе Опошня Полтавской области.
Она вместе с другими женщинами спела песню "Несе Галя воду". В ролике они поют, готовясь к лепке вареников.
"Песню запевай! Удачи вам и отменных позитивов", – написала Вика.
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Также Вика обнародовала фотосет в национальном костюме.
"Украина, ты моя душа! Какие слова приходят вам на ум, когда вы произносите слово "Украина"? Родная, самая дорогая, цветущая, приветливая, хлебосольная", – написала певица.
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Україно, ти моя душа! * . . Які слова спадають вам на думку, коли ви промовляєте слово Україна? * (рідна, найдорожча, квітуча, привітна, хлібосольна)
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".