34-летняя Вика из "НеАнгелов" заговорила о материнстве

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика сфотографировалась с младенцем в коляске и заявила, что стремится стать матерью.

34-летняя участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует рядом с младенцем в коляске.

"Уверенными шагами иду к материнству", – подписала она фото.

Фолловеры певицы отметили, что ей материнство к лицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Уверенными шагами иду к материнству... #маман Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы. (@vikanablack) 22 Июн 2020 в 1:26 PDT

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Певица длительное время встречалась с каскадером Иваном Стрижаковым, но в 2016 году пара рассталась.

В 2019 году в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" Вика сообщила, что состоит в новых отношениях.

"Я не одна, и мне действительно есть что сказать. Я очень счастлива, что в моей жизни появился человек, которого я люблю, уважаю и ценю. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Мы знакомы больше года. Я вообще считаю, все должно начинаться с дружбы. Когда человек с тобой на одной волне, есть смысл жить", – рассказала певица.

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Видео: Серіали України. Прем’єр / YoutUbe

Но спустя полгода певица сообщила, что рассталась со своим избранником.

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