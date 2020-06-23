Бульвар Шоубиз
 
23 июня, 2020
 
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34-летняя Вика из "НеАнгелов" заговорила о материнстве

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика сфотографировалась с младенцем в коляске и заявила, что стремится стать матерью.

 
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Вика: Уверенными шагами иду к материнству
Вика: Уверенными шагами иду к материнству
Фото: vikanablack / Instagram

34-летняя участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует рядом с младенцем в коляске.

"Уверенными шагами иду к материнству", – подписала она фото. 

Фолловеры певицы отметили, что ей материнство к лицу. 

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Певица длительное время встречалась с каскадером Иваном Стрижаковым, но в 2016 году пара рассталась. 

В 2019 году в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" Вика сообщила, что состоит в новых отношениях.

"Я не одна, и мне действительно есть что сказать. Я очень счастлива, что в моей жизни появился человек, которого я люблю, уважаю и ценю. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Мы знакомы больше года. Я вообще считаю, все должно начинаться с дружбы. Когда человек с тобой на одной волне, есть смысл жить", – рассказала певица. 

ВИДЕО
Видео: Серіали України. Прем’єр / YoutUbe

Но спустя полгода певица сообщила, что рассталась со своим избранником. 

ВИДЕО
Видео: Серіали України. Прем’єр / YouTube
Теги: Украина, дети, неАнгелы, беременность, певица, Вика
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