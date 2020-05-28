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28 мая, 2020
 
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"Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики

Солистка группы "НеАнгелы" Вика заявила, что часть ее концертных костюмов были украдены.

 
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Группа "НеАнгелы" основана продюсером Никитиным в 2006 году
Группа "НеАнгелы" основана продюсером Никитиным в 2006 году
Фото: neangely.official / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Вика в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказала, что лишилась своих концертных костюмов. 

По словам Вики, их украла "одна женщина", имя которой певица называть не стала. 

Ведущий передачи Слава Демин в шутку предположил, что это могла сделать Слава Каминская.

"Я в ее костюмы не влезу! Эта дрыщара жрет все подряд и худая", – отшутилась Каминская.

Отвечая на вопрос ведущего о возможном распаде группы, Каминская заявила, что разговоры об этом ведутся 10 лет. 

"Эти слухи ходят лет 10, группе 13. Все никак не распустят. Мы и так распущенные, что нас распускать?" – заявила она. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Группа "НеАнгелы" основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. Бессменными солистками являются Вика (Екатерина Смеюха) и Слава КаминскаяВ 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".

Теги: Украина, неАнгелы, Слава Каминская, певец, Вика, Слава Демин
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