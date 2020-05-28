"Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Вика в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", рассказала, что лишилась своих концертных костюмов.
По словам Вики, их украла "одна женщина", имя которой певица называть не стала.
Ведущий передачи Слава Демин в шутку предположил, что это могла сделать Слава Каминская.
"Я в ее костюмы не влезу! Эта дрыщара жрет все подряд и худая", – отшутилась Каминская.
Отвечая на вопрос ведущего о возможном распаде группы, Каминская заявила, что разговоры об этом ведутся 10 лет.
"Эти слухи ходят лет 10, группе 13. Все никак не распустят. Мы и так распущенные, что нас распускать?" – заявила она.
Группа "НеАнгелы" основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. Бессменными солистками являются Вика (Екатерина Смеюха) и Слава Каминская. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".