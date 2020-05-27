"Простая и красивая". Каминская покормила голубей булкой

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская обнародовала в Instagram фото с голубями.
На снимке певица запечатлена на фоне водоема с голубями, сидящими у нее на руке, – птицы прилетели, чтобы поклевать булку, которую Каминская держит в руке.
По словам Каминской, рядом с ней голуби почувствовали свою безупречность.
"Безупречность – это слово подразумевает отсутствие недостатков. А мне вот слышится как "без упрека". То есть тот, которого не обвиняют, не сравнивают. Получается, каждый из нас может быть безупречным", – подписала публикацию Каминская.
"Доброе фото, и вы простая и красивая", – прокомментировали пост Каминской подписчики.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ. Это слово подразумевает отсутсвие погрешностей или недостатков. Получается идеальный?!) А мне вот слышится БЕЗУПРЕЧНЫЙ как БЕЗ УПРЁКА. То есть тот, которого не упрекают, а по итогу не обвиняют, не сравнивают и не требуют невозможного. Получается, каждый из нас может быть безупречным) а вернее, мы можем сделать таковыми своих близких. Только представьте, сколько безупречности мы создадим своими словами просто иногда их не произнося PS: Как минимум голуби почувствовали свою безупречность рядом со мной)
Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.