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20 мая, 2020
 
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Каминская высказалась в адрес тех, кто носит корону

По словам участницы украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, прежде чем надеть корону, необходимо вспомнить два правила.

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Каминская: Эмпатия и терпимость нам в помощь
Каминская: Эмпатия и терпимость нам в помощь
Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что свои границы нужно уметь отстаивать с уважением и без хамства. Об этом она написала в Instagram.

"Выскажусь. Прежде чем надеть на голову корону, вспомните, что, во-первых, вам ее могли дать по ошибке, а во-вторых, корона может оказаться бумажной", – написала певица. Каминская не уточнила, адресованы ли эти размышления конкретному человеку.

"Плохих людей не бывает. Есть обстоятельства, в которые попал человек. В любом случае эмпатия и терпимость нам в помощь", – резюмировала она.

Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года – дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Теги: скандал, неАнгелы, Слава Каминская, Слава, певица
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