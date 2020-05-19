Каминская высказалась в адрес тех, кто носит корону

По словам участницы украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской, прежде чем надеть корону, необходимо вспомнить два правила.

Каминская: Эмпатия и терпимость нам в помощь Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что свои границы нужно уметь отстаивать с уважением и без хамства. Об этом она написала в Instagram.

"Выскажусь. Прежде чем надеть на голову корону, вспомните, что, во-первых, вам ее могли дать по ошибке, а во-вторых, корона может оказаться бумажной", – написала певица. Каминская не уточнила, адресованы ли эти размышления конкретному человеку.

"Плохих людей не бывает. Есть обстоятельства, в которые попал человек. В любом случае эмпатия и терпимость нам в помощь", – резюмировала она.

Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года – дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.