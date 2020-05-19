Каминская высказалась в адрес тех, кто носит корону

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская заявила, что свои границы нужно уметь отстаивать с уважением и без хамства. Об этом она написала в Instagram.
"Выскажусь. Прежде чем надеть на голову корону, вспомните, что, во-первых, вам ее могли дать по ошибке, а во-вторых, корона может оказаться бумажной", – написала певица. Каминская не уточнила, адресованы ли эти размышления конкретному человеку.
"Плохих людей не бывает. Есть обстоятельства, в которые попал человек. В любом случае эмпатия и терпимость нам в помощь", – резюмировала она.
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Когнитивный диссонанс: почему люди не показывают свою настоящую сущность?! Одна часть людей подстраивается под мнение других, наступая на горло собственным интересам или границамДругая - эгоистично и свысока, надев на себя корону, пытаются казаться важнее и увереннее, демонстрируя своё превосходство * Выскажусь * Итак, по-моему субъективному мнению, для нормального человеческого общения нужно помнить простые правила: * 1.Все люди одинаковые. С двумя руками и двумя нонами. Со всеми нужно общаться с уважением и на равне. * 2.Плохих людей не бывает. Бывают обстоятельства, в которые человек попал. В детстве ли, в течении жизни ли. В любом случае, эмпатия и терпимость всем нам в помощь. * 3.Называть вещи своими именами, без притворства и фальшаЛюдям свойственно лицемерить - ОК. Но, когда обычное приторно называют это уже НЕ ОК. * 4.Корона * Прежде, чем ее на себя надеть, вспомнить о том, что: * - ее вам могли дать по ошибке (смотрим пункт 3); - бумажная и сгорает в 2 счета; - высокомерие и надменность ещё никогда не сделали этот мир лучше * Желаю каждому балансировать в неоднозначном океане человеческого общения, умея с уважением и без хамства отстаивать свои границы
Слава Каминская (девичья фамилия Кузнецова) родилась в 1984 году в Одессе. В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года – дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.