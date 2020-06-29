"Стала похожа на Джоли", "Шикарная мамочка". Каминская искупалась в бассейне с детьми

Участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как проводит время со своими детьми в бассейне.

35-летняя участница украинской группы "НеАнгелы" разместила в Instagram видео и фото купания в бассейне с детьми Лаурой и Леонардом.

"Чилимся. Дельфин и русалка", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Чилимся * дельфин и русалка * Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 27 Июн 2020 в 6:58 PDT

"Какая шикарная мамочка. Обожаю тебя", – отметила katya_kl5.

"Стала похожа на Анжелину Джоли", – написал kurnik79.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Лаура (2015) и Леонард (2014) – дети Каминской от ее бывшего супруга, пластического хирурга Эдгара Каминского. 1 июля 2019 года пара получила развод. Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году. Они жили в браке с 2014 года.