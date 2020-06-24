"Думаю, речь идет об Эдгаре". В Instagram обсуждают публичное признание в любви Каминской

35-летняя участница украинской группы "НеАнгелы" разместила в Instagram фото, для которого позировала в прозрачном облегающем комбинезоне.
"Люблю тебя, и ты это знаешь", – написала она.
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Подписчики предположили, что речь идет о бывшем муже певицы, пластическом хирурге Эдгаре Каминском.
"Эдгар", – отметила nastik_orlova2015.
"Думаю, речь идет об Эдгаре", – написала nino4ka_obelets.
В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского. В браке у супругов родилось двое детей – сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).
Летом 2019 года супруги заявили о разводе. Ранее Эдгар Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.