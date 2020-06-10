"Вау! Это очень секси!". Каминская снялась в белье. Фото

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила фото в черном нижнем белье и плаще.
"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш-ап", – написала она.
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У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап #жиза
"Вау! Это очень секси! – написала k_kazimova.
В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.