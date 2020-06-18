"Фигура – пушка!". Каминская искупалась в бассейне с дочерью

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram обнародовала снимок, сделанный во время купания в бассейне с дочерью Лаурой.
"У нас тут своя Марбелья", – написала она.
На фото Каминская запечатлена в желтом купальнике.
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"Фигура у вас – пушка, конечно!" – отметила astrologia_horarnaya.
Слава Каминская с 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы", созданной продюсером Юрием Никитиным.
В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.
В браке у супругов родилось двое детей – сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).
Летом 2019 года супруги заявили о разводе. Ранее Эдгар Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.