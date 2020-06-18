"Фигура – пушка!". Каминская искупалась в бассейне с дочерью

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как проводит время со своей дочерью Лаурой.

Каминская: У нас тут своя Марбелья Фото: babaslavka / Instagram

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram обнародовала снимок, сделанный во время купания в бассейне с дочерью Лаурой.



"У нас тут своя Марбелья", – написала она.

На фото Каминская запечатлена в желтом купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram У нас тут своя Марбелья * Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 17 Июн 2020 в 9:56 PDT

"Фигура у вас – пушка, конечно!" – отметила astrologia_horarnaya.

Слава Каминская с 2006 года является солисткой группы "НеАнгелы", созданной продюсером Юрием Никитиным.

В 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского.

В браке у супругов родилось двое детей – сын Леонард (2014) и дочь Лаура (2015).

Летом 2019 года супруги заявили о разводе. Ранее Эдгар Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году.