Федишин и Вика из "НеАнгелов" вместе развлеклись в Одессе. Видео

Украинская певица Ирина Федишин и солистка дуэта "НеАнгелы" Вика в купальниках на одесском пляже сняли совместный ролик.

Вика из "НеАнгелов": Видеосочинение на тему "Как я провожу лето" Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила видео с участием певицы Ирины Федишин, снятое на пляже в Одессе.

"Видеосочинение на тему "Как я провожу лето". В главных ролях: Ира Федишин, Виктория, море и хорошее настроение", – говорится в подписи к ролику.

Певицы позировали перед камерой в купальниках, зайдя в воду.

"Мы вместе отдыхаем, загораем и плаваем", – рассказала Федишин.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась в Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".

Ирина Федишин родилась во Львове 1 февраля 1987 года. Выпустила шесть студийных альбомов.