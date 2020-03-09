"Душа". Федишин выпустила клип. Видео

Украинская певица Ирина Федишин на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Душа". "Это авторская песня, которую вы уже имели возможность слышать только на концертах. А теперь у этой композиции есть видеоряд. Песня об эмоции влюбленности, о том, что чувствует душа в эти страстные моменты любви. Душа – это самое главное, что есть в человеке, душой влюбляемся, душой прощаем, душой любим. Взгляд показывает силу души. Ведь влюбиться можно в красоту, но полюбить – лишь только душу!" – написала она. Режиссер видео – Елена Винярская.
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