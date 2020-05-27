"Подзвони до мами". Федишин в новом клипе показала реальные разговоры людей с мамами. Видео
Украинская певица Ирина Федишин презентовала на своем YouTube-канале клип на песню "Подзвони до мами". В ролике показаны реальные разговоры людей по телефону с мамами и их реакция на слова детей о любви и благодарность за поддержку и жизнь. "Было очень интересно наблюдать за эмоциями. Ведь такие простые слова трогали до слез как мам, так и детей. Кроме того, во время съемочного процесса я тоже звонила и переписывалась со своей мамой", – рассказала Федишин.
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