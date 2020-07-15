"Важно не залипать на прошлом". Каминская показала эксперименты с внешностью

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как выглядит с красными волосами.

Каминская: Говорят, что все, кто встречается на нашем пути, – наши учителя. Оно то вроде и да, но в момент "обучения" часто хочется послать на небо, за звездочкой Фото: babaslavka / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская на своей странице в Instagram разместила снимок, для которого позировала в красном парике со стрижкой каре и челкой.

"Говорят, что все, кто встречается на нашем пути, – наши учителя. Что с их помощью мы развиваем наши души, растем и, понятное дело, меняемся к лучшему (но это не точно). И еще, лучше всех учат те, кто больше всех пакостят. Оно то вроде и да, но в момент "обучения" часто хочется послать на небо, за звездочкой. В любом случае, все что происходит - это хорошие жизненные уроки, за которые хочется благодарить. И важно не залипать на прошлом, не смотреть в зеркало заднего вида, а учиться жить сегодня, ну и немножко думать о завтра", – написала она.

Каминская в 2019 году пережила развод. Она была замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. От этого брака у певицы двое детей: Лаура (2015) и Леонард (2014). 1 июля 2019 года пара получила развод. Каминский признавался, что хотел развестись со Славой еще в 2017 году. Они жили в браке с 2014 года.

В группе "НеАнгелы" Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.