"Ради проекта отказался от работы в Берлине". Названо имя партнера Фреймут в шоу "Танцы со звездами"

По словам телеведущей Ольги Фреймут, которая стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", партнер по проекту каждое танцевальное движение оттачивает с ней по пять часов в сутки.

Фреймут о партнере: Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным Фото: ilyapadzina / instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" в паре с хореографом Ильей Падзиной, сообщается на странице организаторов шоу в Instagram.

Падзина впервые будет принимать участие в проекте.

В комментарии viva.ua Фреймут призналась, что Падзина ради участия в проекте отказался от работы за границей.

"С момента знакомства я ни разу не пожалела – Илья может часами оттачивать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по пять часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине",– рассказала ведущая.

Помимо Фреймут, участие в шоу примут еще 13 звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник и актер Арам Арзуманян.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.

Старт нового сезона танцевального проекта запланирован на осень 2020 года.