Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2020
 
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Бабкин с женой заразились COVID-19

По словам украинского музыканта Сергея Бабкина, первой недомогание почувствовала его супруга Снежана – артист в это время находился на съемках, посвященных Дню Независимости.

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Бабкин: Где могли заразиться? Везде
Бабкин: Где могли заразиться? Везде
Фото: Сергей Бабкин / Facebook

Украинский музыкант Сергей Бабкин заразился COVID-19. Об этом он сообщил 27 августа на своей странице в Facebook. 

"Мы со Снежаной Бабкиной получили положительные тесты на COVID-19. Где могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, не контактировали", – заявил артист. 

Он подчеркнул, что первой недомогание 23 августа почувствовала жена – у нее начало першить в горле и ощущалась слабость в теле.

"На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась до 37,1. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве Снежана еле нашла врача", – рассказал певец. 

Бабкин сообщил, что когда вечером к ним в гостиницу приехал врач, они с женой сдали тесты на СOVID-19.

"Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на недуг не было", – описал ситуацию Бабкин. 

Артист ощутил первые симптомы заболевания 26 августа. Он подчеркнул, что сейчас они с женой находятся в самоизоляции и оповестили контактных лиц о своем заражении. 

"Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но на самом деле он очень близко", – подытожил Бабкин. 

https://www.facebook.com/babkin.official/posts/3408005065928466

По состоянию на 27 августа общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 112 059, 2403 человека скончались, 54 217 пациентов уже выздоровели. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Бабкин 24 августа в День Независимости принимал участие в праздничном концерте на Софийской площади вместе с другими артистами. 

Теги: Украина, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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