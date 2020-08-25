Пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым. СМИ пишут, что ее подключили к аппарату ИВЛ

Инфицированная коронавирусом лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко проходит интенсивный курс терапии.

На данный момент неизвестно, где Тимошенко проходит лечение Фото: Батьківщина / Facebook

Пресс-секретарь лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко Марина Сорока 25 августа сообщила в Facebook, что состояние нардепа, инфицированного коронавирусом, остается тяжелым.

"К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19", – написала Сорока.

По данным издания "РБК-Украина", Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура у нее не опускается ниже 39 °C.

Где лидер "Батьківщини" проходит лечение, на данный момент неизвестно.

Издание "ГОРДОН" пытается связаться с пресс-службой Тимошенко, чтобы подтвердить информацию о подключении ее к ИВЛ.

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Как сообщает "РБК-Украина", вместе с нардепом COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем Артуром Чечеткиным. Они переносят болезнь в легкой форме.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.