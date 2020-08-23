"Состояние оценивается как тяжелое". Пресс-секретарь подтвердила, что Тимошенко больна COVID-19

Лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко находится в тяжелом состоянии из-за коронавирусной болезни COVID-19, сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Пресс-секретарь лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила информацию, что политик болеет COVID-19. Об этом она написала в своем Facebook.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", – сообщила Сорока.

По данным "РБК-Украина", вместе с Тимошенко COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем Артуром Чечеткиным.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 23 августа общее число случаев COVID-19 достигло в Украине 104 958. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составляет 2271, вылечилось 52 235 человек.