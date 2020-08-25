KFC из-за коронавируса отказалась от слогана, которым пользовалась 64 года

Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от слогана It's Finger Lickin 'Good ("Вкусно так, что пальчики оближешь"), которым пользовалась 64 года. Сообщение об этом появилось 24 августа на сайте сети.

"Мы находимся в уникальной ситуации [из-за пандемии коронавируса] – у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую среду. Пока мы приостанавливаем использование It's Finger Lickin 'Good", – сказала глобальный директор по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи.

При этом фанатов KFC успокоили – слоган вернется, когда настанет подходящий момент.

Бренд KFC представлен в 145 странах, в том числе в Украине, в сеть входит более 24 тыс. ресторанов, сообщается на сайте компании.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.