Исследователи нашли новый способ обнаружения коронавируса

Ученые полагают, что отличить пациентов с коронавирусом от заболевших обычной простудой или гриппом можно на основании теста на обоняние.

Группа исследователей из Университета Восточной Англии (США) считает, что диагностировать коронавирусную болезнь COVID-19 можно на основании теста на обоняние. Об этом 19 августа сообщило издание Business Insider.

Ученые пришли к выводу, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции, которую испытывают от 34 до 98% госпитализированных пациентов, сильно отличается от потери обоняния при обычной простуде или гриппе. В частности, коронавирус поражает мозг и нервную систему, тогда как при ОРВИ пациенты не различают запахов из-за заложенности носа.

Исследователи заявляют, что нарушение восприятия запахов и вкусов при COVID-19 более серьезное, чем при простуде. В связи с этим ученые предлагают использовать тесты на запах и вкус для различения пациентов с COVID-19 и людей, которые болеют простудой или гриппом, отметил один из авторов исследования, профессор Карл Филпотт. По мнению авторов исследования, подобные тесты могут использоваться, когда стандартные инструменты диагностики (например, тесты на COVID-19) недоступны.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 25 августа коронавирусом в мире заразилось 23,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали 811,8 тыс. человек, выздоровели 15,2 млн.