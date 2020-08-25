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25 августа, 2020
 
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"Ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело лицо". Падалко и ее дети заразились COVID-19

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, какие симптомы COVID-19 наблюдались у нее и ее старших детей, Марии и Михаила.

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Падалко: Я и двое моих детей заболели COVID-19. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем
Падалко: Я и двое моих детей заболели COVID-19. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем
Фото: Марічка Падалко / Facebook

Украинская телеведущая Маричка Падалко сообщила в Facebook, что она и ее двое детей, Мария и Михаил, подхватили коронавирус.

"Я и двое моих детей заболели COVID-19. Сын уже здоров и активен. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем. Муж и младшая дочь не заразились", – рассказала она.

По словам телеведущей, в конце июля ее 13-летний сын вернулся с болью в горле после футбольных сборов в Виннице. Он отоспался, пил много чая и вернулся к тренировкам, а позже на боль в горле пожаловалась его 11-летняя сестра. У девочки диагностировали обструктивний бронхит, назначили ингаляции.

"Сдали ПЦР-тест по моему настоянию, потому симптоматично это пока не казалось врачам коронавирусом", – рассказала она.

Падалко отметила, что, пока они ждали результат анализа, ее дочь почти выздоровела, но через пять дней у нее поднялась температура до 40,3 и усилился кашель. В клинике ее отправили на компьютерную томографию (КТ).

"Я уже на тот момент не выхожу на работу из-за опасений, что дома COVID-19, и сообщаю о подозрении своим "контактам", хотя диагноз до сих пор мы не знаем. Когда наконец пришел результат тестирования дочери и подтвердился COVID-19, первые симптомы начала чувствовать я. Опять же "горло". И еще я много и бесконтрольно спала. Так мгновенно и надолго отключаться можно только в начале беременности. Температура невысокая 37,4. Но при моих стабильных 35,8 это чувствовалось и без термометра", – рассказала Падалко.

Она призналась, что, когда к ней приехали медики, чтобы сделать ПЦР-тест, она уже кашляла.

"Было ощущение инородного тупого предмета в груди, горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел "негативный", как ни странно, результат ПЦР-теста. А врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ. Одновременно сделали ИФА-тест на иммуноглобулины (...). Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза", – рассказала телеведущая.

У сына Падалко обнаружили антитела к коронавирусу – это означало, что он уже переболел.

После теста igG выяснилось, что Падалко заболела раньше, чем у нее начались симптомы, и она уже в процессе выздоровления.

У младшей дочери телеведущей, девятилетней Екатерины, антитела к коронавирусу обнаружены не были. Тесты, которые сдали родители Падалко, также оказались отрицательными.

Ее муж, экс-нардеп Егор Соболев, также сдал тест и получил отрицательный результат.

https://www.facebook.com/marichka.padalko/posts/3336820596406639

По состоянию на утро 25 августа в Украине подтвердили 108 415 случаев коронавирусной инфекции (плюс 1658 за последние сутки). С начала эпидемии в стране умерло 2318 пациентов с COVID-19 (+25), вылечилось 52 870 человек (+346). В Черновицкой области зафиксирован 9371 случай коронавирусной инфекции.

Теги: Егор Соболев, Маричка Падалко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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