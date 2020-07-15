Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"В любой ситуации сохраняем спокойствие". Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим в прямом эфире зубом

По словам украинской телеведущей Марички Падалко, после инцидента в прямом эфире с выпавшим зубом, она получила огромное количество комментариев в поддержку.

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Падалко: Мы недооценили внимательность наших зрителей
Падалко: Мы недооценили внимательность наших зрителей
Фото: marichkapadalko / Instagram

Украинская телеведущая Маричка Падалко назвала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфиру "ТСН" самым курьезным случаем в своей телевизионной карьере. Об этом она написала в Instagram. 

По словам ведущей, у нее действительно во время эфира выпала часть переднего зуба. 

"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас я решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", – объяснила причину случившегося Падалко. 

Ведущая надеялась, что инцидент останется незамеченным, но зрители, по ее словам, оказались внимательными. 

"Мы недооценили внимательность наших зрителей", – написала Падалко. 

Она призналась, что после завершения выпуска новостей получила огромное количество комментариев в поддержку. 

"В любой ситуации сохраняем спокойствие", – подытожила ведущая. 

15 июля в прямом эфире "ТСН" у Падалко выпал зуб. Несмотря на произошедшее, ведущая извинилась и продолжила эфир. 

В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся. 

Теги: Украина, ТСН, 1+1, скандал, телеведущая, Маричка Падалко
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