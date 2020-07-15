  У телеведущей Падалко выпал зуб во время прямого эфира. Видео

Украинская телеведущая Маричка Падалко потеряла зуб – инцидент произошел в прямом эфире выпуска новостей канала "1+1". Запись фрагмента новостного выпуска, во время которого с ведущей произошла неприятность, на своем канале в YouTube обнародовал пользователь romka121983.
Падалко потеряла зуб во время озвучивания информации о ситуации с коронавирусом в одном из сел Херсонской области. Несмотря на случившееся, Падалко продолжила вести эфир, спрятав зуб в ладонь.
"Прошу прощения", – заявила ведущая, продолжая озвучивать подводку.
В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся.