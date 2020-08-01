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01 августа, 2020
 
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"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах

По словам Марички Падалко, она не уверена, что ежедневное исполнение гимна в школе будет вызывать у ее детей прежние эмоции. Ведущая призналась, что во время исполнения гимна в школе на 1 сентября ее младшая дочь не могла сдержать слез.

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Падалко считает, что авторы постановления о ежедневном исполнении гимна Украины в школах Киева, ошибочно ссылаются на американский опыт
Падалко считает, что авторы постановления о ежедневном исполнении гимна Украины в школах Киева, ошибочно ссылаются на американский опыт
Фото: Марічка Падалко / Facebook

Украинская телеведущая Маричка Падалко считает, что ежедневное исполнение гимна в школе обесценит важный ритуал. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам телеведущей, авторы постановления, согласно которому все киевские школы должны будут начинать учебный день с исполнения гимна Украины, ошибочно ссылаются на американский опыт.

"Там нет унифицированных утренних традиций. Чаще там происходит присяга флагу, но и принуждение к ней было признано нарушением конституции", – заявила Падалко.

Ведущая призналась, что ее младшая дочь плакала, когда пела гимн Украины на 1 сентября.

"Вот совсем не уверена, что ежедневное выполнение гимна будет вызывать у нее те же особые чувства к стране", – резюмировала Падалко.

https://www.facebook.com/marichka.padalko/posts/3265642300191136

Киевский городской совет 30 июля принял постановление, согласно которому всем школам столицы рекомендовали начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Это решение поддержали 64 депутата, 10 не голосовали.

Бывший народный депутат Олесь Доний считает, что нововведение спровоцирует появление так называемых диссидентов среди старшеклассников.

Теги: Киев, Украина, телеведущая, гимн, Маричка Падалко, школа
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