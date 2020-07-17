Падалко, у которой в эфире выпал зуб, продемонстрировала широкую улыбку крупным планом. Фото

Украинская телеведущая Маричка Падалко после инцидента в прямом эфире с выпавшим зубом снялась улыбающейся и раскрыла актуальный для себя лозунг.

Падалко: Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним Фото: marichkapadalko / Instagram

Украинская телеведущая Маричка Падалко разместила в Instagram собственный снимок, для которого позировала в розовом платье. На фото телеведущая запечатлена крупным планом, широко улыбающейся.

"Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним. Как никогда сегодня разделяю этот лозунг. Благодарю вас", – написала она.

15 июля в прямом эфире ТСН у Падалко выпал зуб. Несмотря на произошедшее, ведущая извинилась и продолжила эфир.

Телеведущая назвала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфира ТСН самым курьезным случаем в своей телевизионной карьере.

В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся.