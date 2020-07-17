Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2020
 
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Падалко, у которой в эфире выпал зуб, продемонстрировала широкую улыбку крупным планом. Фото

Украинская телеведущая Маричка Падалко после инцидента в прямом эфире с выпавшим зубом снялась улыбающейся и раскрыла актуальный для себя лозунг.

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Падалко: Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним
Падалко: Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним
Фото: marichkapadalko / Instagram

Украинская телеведущая Маричка Падалко разместила в Instagram собственный снимок, для которого позировала в розовом платье. На фото телеведущая запечатлена крупным планом, широко улыбающейся. 

"Жить сегодняшним днем, а не... вчерашним. Как никогда сегодня разделяю этот лозунг. Благодарю вас", – написала она.

15 июля в прямом эфире ТСН у Падалко выпал зуб. Несмотря на произошедшее, ведущая извинилась и продолжила эфир. 

Телеведущая назвала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфира ТСН самым курьезным случаем в своей телевизионной карьере.

В 2017 году Падалко зевнула в кадре. "Простите, не машины мы все", – прокомментировала она тогда случившееся.

Теги: ТСН, курьез, телеведущая, Маричка Падалко
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