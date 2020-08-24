Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
Украинские звезды шоу-бизнеса, среди которых Monatik, Ирина Билык, Александр Пономарев, Tayanna, Тина Кароль, Верка Сердючка, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Руслана, Павло Зибров, Олег Винник, Джамала, Нина Матвиенко, Потап, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина, а также участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) собрались вместе 24 августа в День Независимости Украины на Софийской площади в Киеве, чтобы исполнить попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости Украины. Видео выступления артистов опубликовано на канале "1+1" в YouTube.
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