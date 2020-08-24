  18 артистов и 42 трека. В День Независимости Monatik представил попурри из легендарных композиций украинских исполнителей

Певец и продюсер Monatik создал из 42 известных композицией из репертуара украинских артистов попурри длиной около 17 минут. "Песня, которая проносит сквозь года", была представлена в Киеве в День Независимости.

Monatik: Из 42 песен создать одну – для меня это казалось невозможным Фото: MONATIK / Facebook

В День Независимости на Софийской площади состоялась презентация попурри из песен украинских исполнителей под названием Made in Ukraine, состоящего из 42 композиций. Над созданием трека работал певец и продюсер Monatik. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе артиста.

"Из 42 песен создать одну на 16.54 секунды, которая пронесет сквозь года и вызовет огромное количество воспоминаний и эмоций – для меня это казалось невозможным. С этой идеей ко мне обратился [продюсер] Сергей Перман, рассказал идею в красках, сообщил, что в этом году исполняется 50 лет "Червоной руте". Мой мозг и внутренний мир максимально отторгал все происходящее, ведь до релиза оставалось меньше трех недель", – рассказал предысторию создания попурри артист.

По словам Monatik, несмотря на трудности, ему удалось гармонично соединить воедино все 42 композиции из репертуара 18 украинских исполнителей.

"Легендарный состав невероятно талантливых личностей – каждый со своим фирменным неповторимым стилем, который делает это произведение разнообразным, незабываемым. Таким, которое хочется слушать снова и снова", – поделился результатом работы певец.

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Видео: ТСН / YouTube

В попурри вошли хиты из репертуара Тины Кароль, Потапа, Джамалы, Русланы, Александра Пономареав, The Hardkiss, Ирины Билык, Натальи Могилевской, Нины Матвиенко и других украинских исполнителей.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился в 1986 году в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").