"Счастливое положение уже не скрыть". Жена Monatik продемонстрировала фигуру в летнем платье

Супруга украинского певца Monatik Ирина обнародовала фотосет, автором которого является их старший сын Даниил.

Жена Monatik: Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын Фото: irinamonatik / Instagram

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram свою новую фотосессию.

"Бесценная фотосессия, так как фотограф – старший сын", – написала она.

На снимках супруга певца запечатлена в длинном летнем платье цвета фуксии.

"Ирочка, вы прекрасны. Счастливое положение уже не скрыть", – отметила подписчица bondarenkoo_anna.

Официально Monatik и его супруга не подтверждали, что ждут ребенка.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.