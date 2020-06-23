"Ух-х-х, Вера дает жару". Брежнева станцевала с Monatik

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и украинский певец Monatik устроили зажигательные танцы.

Брежнева: Мы с Monatik так рады, что "ВЕЧЕРиНОЧКА" продолжается! Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева разместила в Instagram ролик, в котором танцует с певцом Monatik.

"Мы с Monatik так рады, что "ВЕЧЕРиНОЧКА" продолжается! Так много видео с вашими танцами. Ну что? Как полагается на хороших вечериночках, повышаем градус – улучшаем Level. А давайте с нами!" – написала Брежнева.

Где и когда было снято видео, она не указала.

"Ух-х-х, Вера дает жару. Быстро учитесь новым танцам?!" – написала gdasha1.

Monatik рассказывал, что его поразило, как Вера Брежнева танцевала на его концерте в Юрмале в 2019 году.

11 июня 2020 года Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".