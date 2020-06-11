Фата, подвязка невесты и танцы. Monatik и Брежнева спели дуэтом
Украинский певец Monatik в дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записал клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА". Видео представлено на канале артиста в YouTube. По сюжету герои клипа, оказавшись на многолюдной вечеринке, проявляют взаимную симпатию и пытаются соблазнить друг друга танцами. В клипе Брежнева запечатлена в нескольких образах – сперва она появляется в объемном многоцветном наряде, затем танцует в мини-платье золотого цвета, а в финале соблазняет Monatik в белом коротком платье с фатой на голове. Когда вечеринка закончилась и гости уснули, Monatik снимает с ноги спящей девушки подвязку. "ВЕЧЕРиНОЧКА с Верой в светлое будущее начинается", – представил видео Monatik на своей странице в Instagram.
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