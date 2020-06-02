Monatik снял о себе фильм, в котором впервые показал маму и бабушку

Украинский певец Monatik использовал при создании автобиографического фильма видео из семейного архива, на котором он запечатлен в школьные годы.

Monatik родился в 1986 году в Луцке Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik анонсировал в Facebook премьеру документального фильма о своей жизни под названием "Вечно танцующий человек".

Накануне премьеры певец в социальных сетях обнародовал тизер фильма-биографии.

По словам артиста, в съемках документального фильма приняли участие его мама и бабушка, а также школьные учителя и друзья.

В анонсе подчеркивается, что Monatik впервые знакомит поклонников со своими родственниками.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").