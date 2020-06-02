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02 июня, 2020
 
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Monatik снял о себе фильм, в котором впервые показал маму и бабушку

Украинский певец Monatik использовал при создании автобиографического фильма видео из семейного архива, на котором он запечатлен в школьные годы.

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Monatik родился в 1986 году в Луцке
Monatik родился в 1986 году в Луцке
Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik анонсировал в Facebook премьеру документального фильма о своей жизни под названием "Вечно танцующий человек". 

Накануне премьеры певец в социальных сетях обнародовал тизер фильма-биографии. 

По словам артиста, в съемках документального фильма приняли участие его мама и бабушка, а также  школьные учителя и друзья.

В анонсе  подчеркивается, что Monatik впервые знакомит поклонников со своими родственниками. 

https://www.facebook.com/MONATIK.Official/videos/768727416996418/

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). 

Теги: Украина, Monatik, певец
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