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22 мая, 2020
 
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"Женщина в положении красива". Monatik показал фото с беременной женой

Украинский певец Monatik поделился снимком прогулки с супругой, Ириной Демичевой.

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Monatik показал, как гулял с женой
Monatik показал, как гулял с женой
Фото: irinademicheva / Instagram

Украинский певец Monatik на своей странице в Instagram вечером 21 мая, ко Дню вышиванки, разместил архивный снимок с супругой, Ириной Демичевой. На фото они запечатлены в вышиванках во время прогулки по Андреевскому спуску.

"Пять лет тому назад в этот день", – отметил он.

"Это идеальная пара", – написала diachenko_alinka_.

"Красивая пара. Любая женщина в положении красива!" – отметила maya.kravchenko16.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.

Теги: вышиванка, шоу, Monatik, певец, Х-фактор, фото, Танцы со звездами, Голос страны, Ирина Демичева
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