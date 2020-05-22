"Женщина в положении красива". Monatik показал фото с беременной женой

Украинский певец Monatik поделился снимком прогулки с супругой, Ириной Демичевой.

Украинский певец Monatik на своей странице в Instagram вечером 21 мая, ко Дню вышиванки, разместил архивный снимок с супругой, Ириной Демичевой. На фото они запечатлены в вышиванках во время прогулки по Андреевскому спуску.

"Пять лет тому назад в этот день", – отметил он.

"Это идеальная пара", – написала diachenko_alinka_.

"Красивая пара. Любая женщина в положении красива!" – отметила maya.kravchenko16.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 5 лет тому назад в этот день * Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Май 2020 в 4:12 PDT

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.