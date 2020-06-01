Monatik рассказал Осадчей о возможном пополнении в семье

Украинский певец Monatik вместе с женой Ириной Демичевой воспитывают двух сыновей.

Украинский певец Monatik заявил, что они с супругой Ириной Демичевой не планируют рождение третьего ребенка, но при этом не исключают такой возможности. Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

Отвечая на вопрос Осадчей, не задумывался ли он с женой во время карантина о пополнении в семействе, артист ответил отрицательно.

"Вот так, чтобы планировали, – нет. А так? Ну посмотрим", – заявил Monatik.

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Видео: Світське життя / YouTube

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.