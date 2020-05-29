"У зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт". Monatik показал, как создавали вагон для шоу "Love It Ритм"

Украинский певец Monatik обнародовал ролик, в котором запечатлено создание вагона метро специально для его шоу в НСК "Олимпийский".

Monatik: Скоро год с тех пор, как НСК "Олимпийский" превратился в город Ритма на несколько часов Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik разместил в Inatagram ролик, в котором показано, как поэтапно создавался вагон метро, задействованный в его киевском шоу "Love It Ритм".

"Скоро год с тех пор, как НСК "Олимпийский" превратился в город Ритма на несколько часов. Поэтому мы хотим поделиться с вами нашими воспоминаниями. У многих зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт – вагон метро для киевского шоу. Вот история о том, как он создавался. В трех актах", – написал певец.

Фото и видео, сделанные во время концерта "Love It Ритм", можно посмотреть ЗДЕСЬ. Шоу состоялось 1 июня 2019 года.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").