"У зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт". Monatik показал, как создавали вагон для шоу "Love It Ритм"

Украинский певец Monatik разместил в Inatagram ролик, в котором показано, как поэтапно создавался вагон метро, задействованный в его киевском шоу "Love It Ритм".
"Скоро год с тех пор, как НСК "Олимпийский" превратился в город Ритма на несколько часов. Поэтому мы хотим поделиться с вами нашими воспоминаниями. У многих зрителей до сих пор вызывает восторг наш транспорт – вагон метро для киевского шоу. Вот история о том, как он создавался. В трех актах", – написал певец.
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Скоро год с тех пор, как НСК «Олимпийский» превратился в город Ритма на несколько часов. Поэтому мы хотим поделиться с Вами нашими воспоминаниями. У многих зрителеи * до сих пор вызывает восторг наш транспорт — Вагон метро для Киевского шоу «LOVE IT Ритм». Вот история о том, как он создавался. В тре * х актах... #MadeWithLoveSndRhythm #ВечноТанцующии * Человек #РитмоLove #ИсторияОдногоАвтобусаВТрехАктах by @artemgrygoryan
Фото и видео, сделанные во время концерта "Love It Ритм", можно посмотреть ЗДЕСЬ. Шоу состоялось 1 июня 2019 года.
Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").