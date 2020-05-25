"Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
Финалист 10-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Сергей Асафатов презентовал на YouTube-канале своей группы Jazzforacat песню "Гарного дня!". Премьеру он сопроводил видео исполнения трека на сцене. "Казалось бы, такая простая и короткая фраза: "Хорошего дня!" А сколько вдохновения и содержания в ней! История написания этой песни очень проста: каждое мое утро начиналось с кофе в одном и том же кафе одного и того же торгового центра. Я брал кофе, мне желали хорошего дня, и дальше я шел по делам. И в один день я просто понял, что уже не могу без этой фразы. Мне нужен этот двигатель, заряжающий энергией. Оказалось, это так важно – услышать то маленькое пожелание от незнакомого мне человека, чтобы я смог улыбнуться в ответ и дальше идти. Мелочь, которая может спасти день", – прокомментировал премьеру исполнитель. На шоу "Голос країни" Асафатов был участником команды певца Monatik.
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