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25 мая, 2020
 
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"Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео

Финалист 10-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Сергей Асафатов презентовал на YouTube-канале своей группы Jazzforacat песню "Гарного дня!". Премьеру он сопроводил видео исполнения трека на сцене. "Казалось бы, такая простая и короткая фраза: "Хорошего дня!" А сколько вдохновения и содержания в ней! История написания этой песни очень проста: каждое мое утро начиналось с кофе в одном и том же кафе одного и того же торгового центра. Я брал кофе, мне желали хорошего дня, и дальше я шел по делам. И в один день я просто понял, что уже не могу без этой фразы. Мне нужен этот двигатель, заряжающий энергией. Оказалось, это так важно – услышать то маленькое пожелание от незнакомого мне человека, чтобы я смог улыбнуться в ответ и дальше идти. Мелочь, которая может спасти день", – прокомментировал премьеру исполнитель. На шоу "Голос країни" Асафатов был участником команды певца Monatik.

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Асафатов (на фото слева): Так важно услышать маленькое пожелание от незнакомого мне человека, чтобы я смог улыбнуться в ответ и дальше идти
Асафатов (на фото слева): Так важно – услышать маленькое пожелание от незнакомого мне человека, чтобы я смог улыбнуться в ответ и дальше идти
Скриншот: Jazzforacat music / Facebook

видео

Видео: Jazzforacat music / YouTube
Теги: видео, шоу, смог, Monatik, Голос страны, Сергей Асафатов
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