"Наш голос". Monatik выпустил клип со своими подопечными на шоу "Голос країни 10". Видео
Украинский певец и тренер шоу "Голос країни 10" на канале "1+1" Monatik презентовал на своем YouTube-канале клип на песню "Наш голос". Трек был записан с участниками его команды на вокальном шоу "Голос країни 6" на "1+1". "Это внезапная встреча абсолютно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну команду", – говорится в описании видео. "Если замерзло все внури и вокруг, почувствуй тепло, почувствуй наш голос", – говорится в описании клипа.
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