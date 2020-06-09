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09 июня, 2020
 
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"Хочу так же выглядеть в 68 лет". Брежнева обнародовала фото мамы в купальнике

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в социальных сетях поздравила маму Тамару Галушку с 68-летием. По словам певицы, впервые из-за карантина семья будет отмечать день рождения матери в разлуке с ней.

38-летняя Брежнева мечтает через 30 лет выглядеть так же, как ее мама
38-летняя Брежнева мечтает через 30 лет выглядеть так же, как ее мама
Фото: ververa / Instagram

38-летняя экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото своей матери Тамары Галушки, которой 8 июня исполнилось 68 лет.

На снимке мама певицы позирует в купальнике на фоне скалы. Брежнева подчеркнула, что снимок был сделан в прошлом году. 

"Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!" – подписала фото матери певица.

По словам Брежневой, из-за карантина впервые за много лет мама будет отмечать свой день рождения без нее. 

"Хочу так же выглядеть в свои 68!" – призналась экс-участница "ВИА Гры". 

Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское). 

Мать певицы Тамара Галушка ранее работала медсестрой на заводе. Отец Брежневой Виктор Галушка умер пять лет назад. 

Теги: Россия, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица
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