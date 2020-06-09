"Хочу так же выглядеть в 68 лет". Брежнева обнародовала фото мамы в купальнике

38-летняя экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото своей матери Тамары Галушки, которой 8 июня исполнилось 68 лет.
На снимке мама певицы позирует в купальнике на фоне скалы. Брежнева подчеркнула, что снимок был сделан в прошлом году.
"Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мой самый лучший пример, мой друг! Моя мама! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждый день, но сегодня особенно!" – подписала фото матери певица.
По словам Брежневой, из-за карантина впервые за много лет мама будет отмечать свой день рождения без нее.
"Хочу так же выглядеть в свои 68!" – призналась экс-участница "ВИА Гры".
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Моя Богиня! Моя красавица, моя хрупкая и такая сильная, мудрая и добрая, мои * самыи * лучшии * пример, мой друг! Моя МАМА! Люблю и ценю эту восхитительную женщину каждыи * день, но сегодня особенно!!! Потому что сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!! И в связи с ситуациеи * , где мама празднует свои * праздник ( впервые за много лет без нас) желаю еи * САМОГО ГЛАВНОГО - ЗДОРОВЬЯ!!!♥ * буду благодарна и вашим лучикам добра) маме сеи * час это нужно!) Фото - мое любимое за прошедшии * год ! Хочу так же выглядеть в свои 68!
Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское).
Мать певицы Тамара Галушка ранее работала медсестрой на заводе. Отец Брежневой Виктор Галушка умер пять лет назад.