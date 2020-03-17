Брежнева совершила в марте 10 перелетов в защитной маске

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева с начала марта побывала с концертами в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Ванкувере, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, 38-летняя Вера Брежнева сообщила своим подписчикам в Instagram, что в марте совершила 10 авиаперелетов.

"Карантин – для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелетов в марте. Теперь дома", – подписала певица селфи, сделанное в общественном туалете.

На фото Брежнева позирует в в маске цвета хаки, защищающей органы дыхания. Певица одета в балахонистый спортивный костюм светло-серого цвета.

С начала марта Брежнева побывала в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Ванкувере, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, где выступала с концертами.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

К вечеру 16 марта в США было зарегистрировано 3813 случаев заражения коронавирусом, от инфекции скончались 69 жителей Соединенных Штатов.

Власти двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – объявили о закрытии заведений общественного питания, ночных клубов, кинотеатров и музеев в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.