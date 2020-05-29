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29 мая, 2020
 
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Брежнева рассказала о готовности к экспериментам и отношениях с Меладзе после ухода из "ВИА Гры"

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила, что после ухода из группы планировала покинуть сцену.

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Брежнева: После пяти лет очень активной работы в группе я устала
Брежнева: После пяти лет очень активной работы в группе я устала
Фото: ververa / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, Вера Брежнева призналась, что после ухода из группы планировала заняться детьми и семьей. Об этом она рассказала в интервью сайту Peopletalk

По словам Брежневой, после пяти лет работы в группе она нуждалась в отдыхе. При этом в планы артистки не входила работа над карьерой певицы и если бы ей сказали, что в будущем она будет выступать сольно, Брежнева бы не поверила.

Тем не менее она решилась записать первую композицию. Певица рассказала, что некоторое время после ухода из группы воплощала на сцене идеи экс-продюсера Валерия Меладзе и была готова к экспериментам. 

В Instagram Брежнева заявила, что с момента презентации первого сольного трека прошло уже более 10 лет.  

е верится, что прошло уже 12 лет с момента презентации моей первой сольной работы", – написала она.

Брежнева также сообщила, что готовится к премьере своего третьего сольного альбома. 

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское).

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Теги: Россия, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, певица
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