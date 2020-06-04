Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 июня, 2020
 
Новости

"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике

Жена украинского певца Monatik Ирина Демичева продемонстрировала формы на пляже на своем архивном снимке.

Демичева: Как же этим летом хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей
Демичева: Как же этим летом хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей
Фото: irinademicheva / Instagram

Жена украинского певца Monatik Ирина Демичева показала в Instagram архивное пляжное фото. На снимке она запечатлена в раздельном черном купальнике.

"Как же этим летом хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей, строить замки из песка с сыновьями и смеяться от души с друзьями, благодарить Вселенную за такую семью и жизнь, которую подарили. Искренне желаю всем как можно больше счастливых дней в жизни и чудеснейших воспоминаний и добра, и людей настоящих, и любви взаимной", – написала она.

"Афродита", – прокомментировала n21valentina.

"Космическая красота", – написала maya_serikova.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.

Теги: фигура, купальник, Monatik, Ирина Демичева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
  Хржановский: Бабий Яр – проклятое место. И важнейшая задача проекта – снять это проклятие
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Записки бывшего подполковника КГБ: Провальная вербовка писателя Войновича
Владимир ПОПОВ
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS