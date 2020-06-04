"Афродита", "Космическая красота". Жена Monatik показала фигуру в купальнике

Жена украинского певца Monatik Ирина Демичева продемонстрировала формы на пляже на своем архивном снимке.

Демичева: Как же этим летом хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей Фото: irinademicheva / Instagram

Жена украинского певца Monatik Ирина Демичева показала в Instagram архивное пляжное фото. На снимке она запечатлена в раздельном черном купальнике.

"Как же этим летом хотелось бы очутиться на берегу океана и чувствовать это ощущение счастья, которое дарит пребывание на пляже, в кругу родных и близких людей, строить замки из песка с сыновьями и смеяться от души с друзьями, благодарить Вселенную за такую семью и жизнь, которую подарили. Искренне желаю всем как можно больше счастливых дней в жизни и чудеснейших воспоминаний и добра, и людей настоящих, и любви взаимной", – написала она.

"Афродита", – прокомментировала n21valentina.

"Космическая красота", – написала maya_serikova.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.