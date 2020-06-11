"Меня поразило, как она двигалась в самом эпицентре фан-зоны". Monatik рассказал о работе с Брежневой над клипом "ВЕЧЕРиНОЧКА"

Украинский певец Monatik мечтал о дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой с 2016 года. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"В 2016 году мы [c Брежневой] зажгли на сцене M1 Music Awards и я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню. Именно свою", – рассказал артист.
По словам Monatik, дуэтная песня появилась только спустя несколько лет.
"Мне к прослушиванию попала демка от авторов, которых вы можете знать как группу "Бамбинтон", Настя и Женя. Это демо вызвало у меня такие прекрасные чувства, желание танцевать так, как захочется, без лишних мыслей, без сомнений, так, как будто никто не видит. Песня осталась у меня. Менялась, дописывалась, переписывалась, ждала своей искры", – вспоминает артист.
Летом 2019 года он увидел, как Брежнева танцует на его концерте в Юрмале.
"Как же я рад был ее видеть. Но еще больше меня поразило, как она легко двигалась в самом эпицентре фан-зоны. Она легко пританцовывая, фотографировалась, была одним целым со зрителем и действительно, отдыхала. По-честному! Я был в восторге. Вот она – искра. У меня в голове заиграла "ВЕЧЕРиНОЧКА". Я прямо увидел, услышал Веру в ней", – рассказал Monatik.
После этого он сделал Брежневой творческое предложение снова спеть дуэтом.
"Ответ пришел! Он был положительным", – подытожил артист.
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Обложка летнего номера @marieclaire_ua 2020!!! Editor-in-Chief: @putylenko Cover star: @monatik_official @ververa Photographer: @the_yukka Idea: @tanumuino Style: @olaazh @frolovheart @am6666am Make-up artist: @kuzikova Make-up assistant: @vadymkrav4enko Hair artist: @stetsjulia Hair assistant: @kseniwhite Vera Brezhneva make-up artist: @marion.robine Vera Brezhneva hair artist: @sebastienbascle Я не так давно начал сотрудничать с молодыми авторами. Мне очень интересно их видение, эмоции и какие мысли запечатлены в их памяти. Мне к прослушиванию попала демка от авторов, которых вы можете знать как группу "Бамбинтон", Настя и Женя. Это демо вызвало у меня такие прекрасные чувства, желание танцевать так, как захочется, без лишних мыслей, без сомнений, так, как будто никто не видит. Я в душе танцовщик и это часто не легко. Всегда кажется, что если уж танцуешь, то это нужно делать хорошо. Не профессионально, но хорошо. Привычка такая с годами прижилась.) Песня осталась у меня. Менялась, дописывалась, переписывалась, в общем ожидала свою искру так сказать. Летом 2019-го, Вера приехала с компанией к нам на концерт в Юрмалу. Как же я рад был её видеть среди наших уважаемых слушателей. Но ещё больше, как сейчас помню, меня поразило со сцены видеть, как она легко двигалась в самом эпицентре фан-зоны. Понимая её популярность (её любят миллионы), она, легко пританцовывая, фотографировалась была одним целым со зрителем и действительно, отдыхала. По-честному! Я был в восторге. Вот она - искра. У меня в голове заиграла "Вечериночка". Я прямо увидел, услышал Веру в ней, прямо на сцене, исполняя одну из других своих песен. Мы встретились после концерта, долго общались, ведь давно не виделись. С Верой всегда приятно и есть, о чём поговорить. Пообщавшись, поделившись воспоминаниями и новыми историями, посмеявшись от души и вдоволь, решили затеять вечериночку на одном из пляжей. Разбились на Команды и принялись ожесточенно, но по-дружески состязаться в 1-2 Switch на Nintendo.
11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".