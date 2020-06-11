"Меня поразило, как она двигалась в самом эпицентре фан-зоны". Monatik рассказал о работе с Брежневой над клипом "ВЕЧЕРиНОЧКА"

По словам украинского певца Monatik, он предложил экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой спеть дуэтом летом 2019 года.

Monatik: Я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik мечтал о дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой с 2016 года. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"В 2016 году мы [c Брежневой] зажгли на сцене M1 Music Awards и я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню. Именно свою", – рассказал артист.

По словам Monatik, дуэтная песня появилась только спустя несколько лет.

"Мне к прослушиванию попала демка от авторов, которых вы можете знать как группу "Бамбинтон", Настя и Женя. Это демо вызвало у меня такие прекрасные чувства, желание танцевать так, как захочется, без лишних мыслей, без сомнений, так, как будто никто не видит. Песня осталась у меня. Менялась, дописывалась, переписывалась, ждала своей искры", – вспоминает артист.

Летом 2019 года он увидел, как Брежнева танцует на его концерте в Юрмале.

"Как же я рад был ее видеть. Но еще больше меня поразило, как она легко двигалась в самом эпицентре фан-зоны. Она легко пританцовывая, фотографировалась, была одним целым со зрителем и действительно, отдыхала. По-честному! Я был в восторге. Вот она – искра. У меня в голове заиграла "ВЕЧЕРиНОЧКА". Я прямо увидел, услышал Веру в ней", – рассказал Monatik.

После этого он сделал Брежневой творческое предложение снова спеть дуэтом.

"Ответ пришел! Он был положительным", – подытожил артист.

11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".