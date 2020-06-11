Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 июня, 2020
 
Новости

"Меня поразило, как она двигалась в самом эпицентре фан-зоны". Monatik рассказал о работе с Брежневой над клипом "ВЕЧЕРиНОЧКА"

По словам украинского певца Monatik, он предложил экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой спеть дуэтом летом 2019 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Monatik: Я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню
Monatik: Я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню
Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik мечтал о дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой с 2016 года. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

"В 2016 году мы [c Брежневой] зажгли на сцене M1 Music Awards и я постоянно думал, что наш дуэт обязан однажды получить свою песню. Именно свою", – рассказал артист. 

По словам Monatik, дуэтная песня появилась только спустя несколько лет. 

"Мне к прослушиванию попала демка от авторов, которых вы можете знать как группу "Бамбинтон", Настя и Женя. Это демо вызвало у меня такие прекрасные чувства, желание танцевать так, как захочется, без лишних мыслей, без сомнений, так, как будто никто не видит. Песня осталась у меня. Менялась, дописывалась, переписывалась, ждала своей искры", – вспоминает артист.

Летом 2019 года он увидел, как Брежнева танцует на его концерте в Юрмале. 

"Как же я рад был ее видеть. Но еще больше меня поразило, как она легко двигалась в самом эпицентре фан-зоны. Она легко пританцовывая, фотографировалась, была одним целым со зрителем и действительно, отдыхала. По-честному! Я был в восторге. Вот она – искра. У меня в голове заиграла "ВЕЧЕРиНОЧКА". Я прямо увидел, услышал Веру в ней", –  рассказал Monatik. 

После этого он сделал Брежневой творческое предложение снова спеть дуэтом. 

"Ответ пришел! Он был положительным", – подытожил артист. 

11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА". 

Теги: Украина, Вера Брежнева, ВИА Гра, Monatik, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS