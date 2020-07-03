Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2020
 
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"За пацанов наших боготворю и фанатею!". Monatik с женой отпраздновали день свадьбы

Украинский певец Monatik и его жена Ирина Монатик отметили пятилетие законного брака.

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Monatik: Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина Монатик
Monatik: Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина Монатик
Фото: irinademicheva / Instagram

Украинский певец Monatik разместил в Instagram пост по случаю дня свадьбы, который они отпраздновали 1 июля с супругой Ириной Монатик (Демичевой).

"Сегодня пять лет нашему законному союзу с моей восхитительной [Ириной], а уж незаконному сколько... Как и в первый день, смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина Монатик. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов наших боготворю и фанатею!" – написал он.

Жена певца также обнародовала в Instagram пост по случаю пятой годовщины свадьбы.

"В годовщину нашей с Monatik свадьбы искренне желаю каждой девушке встретить своего мужчину, который настолько сильно будет любить вас, как на этом видео", – написала она.

В ролике собраны трогательные моменты разных свадеб с женихами, которые не в силах сдержать эмоции и плачут.

Также она показала фото с букетом, подаренным Monatik в день свадьбы.

"Все никак не нарадуюсь этой красоте. Спасибо", – написала Ирина. 

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.

Теги: свадьба, Monatik, Ирина Демичева
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