"За пацанов наших боготворю и фанатею!". Monatik с женой отпраздновали день свадьбы

Украинский певец Monatik и его жена Ирина Монатик отметили пятилетие законного брака.

Monatik: Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина Монатик Фото: irinademicheva / Instagram

Украинский певец Monatik разместил в Instagram пост по случаю дня свадьбы, который они отпраздновали 1 июля с супругой Ириной Монатик (Демичевой).

"Сегодня пять лет нашему законному союзу с моей восхитительной [Ириной], а уж незаконному сколько... Как и в первый день, смотрим вверх, мечтаем еще мощнее... Как и в первый день, люблю тебя больше жизни, моя Ирина Монатик. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов наших боготворю и фанатею!" – написал он.

Жена певца также обнародовала в Instagram пост по случаю пятой годовщины свадьбы.

"В годовщину нашей с Monatik свадьбы искренне желаю каждой девушке встретить своего мужчину, который настолько сильно будет любить вас, как на этом видео", – написала она.

В ролике собраны трогательные моменты разных свадеб с женихами, которые не в силах сдержать эмоции и плачут.

Также она показала фото с букетом, подаренным Monatik в день свадьбы.

"Все никак не нарадуюсь этой красоте. Спасибо", – написала Ирина.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.