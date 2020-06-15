"Очень боюсь тосты говорить". Monatik рассказал о своей свадьбе

Свадьба украинского певца Monatik была немноголюдной – на ней присутствовали только два человека: жених и невеста.

Monatik: У нас на свадьбе было два человека – я и Ириша Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik и его супруга Ирина Демичева восемь лет назад провели церемонию бракосочетания без гостей и свидетелей. Об этом он рассказал Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"У нас на свадьбе было два человека – я и Ириша. Я очень боюсь тосты говорить, все эти моменты. Это точно не наше. Но поехать куда-то, чтобы отпраздновать юбилей свадьбы было бы круто", – подчеркнул он.

Артист сообщил, что они с супругой будут отмечать 10-летие брака в 2022 году.

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Комментарий артиста о свадьбе можно послушать с 9.00 минуты. Видео: Світське життя / YouTube

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.