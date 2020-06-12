"Теперь знаю, как буду убивать комаров". Monatik запустил в сети танцевальный челлендж

Украинский певец Monatik запустил в социальных сетях Instagram и TikTok танцевальный челлендж.
Артист вместе с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записал на видео танцевальные движения, которые он исполняет в клипе "ВЕЧЕРиНОЧКА", предложив подписчикам повторить их.
"Теперь я знаю, как буду убивать комаров", – шутят подписчики.
"Блин, весь день пытаюсь это повторить – не выходит!" – комментируют фолловеры танец.
"Уверена, завтра на всех дискотеках страны будут повторять эти движения", – пишут в комментариях.
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Это #ВЕЧЕРиНОЧКА с потрясающей @ververa !!! Давай с нами!!! #MadeWithLoveAndRhythm #ВечноТанцующии * Человек
11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА". О дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой он мечтал с 2016 года.