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13 июня, 2020
 
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"Теперь знаю, как буду убивать комаров". Monatik запустил в сети танцевальный челлендж

Украинский певец Monatik в паре с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записали на видео танцевальные движения из клипа "ВЕЧЕРиНОЧКА".

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Monatik и Брежнева во второй раз спели дуэтом
Monatik и Брежнева во второй раз спели дуэтом
Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik запустил в социальных сетях Instagram и TikTok танцевальный челлендж. 

Артист вместе с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записал на видео танцевальные движения, которые он исполняет в клипе "ВЕЧЕРиНОЧКА", предложив подписчикам повторить их. 

"Теперь я знаю, как буду убивать комаров", – шутят подписчики. 

"Блин, весь день пытаюсь это повторить – не выходит!" – комментируют фолловеры танец. 

"Уверена, завтра на всех дискотеках страны будут повторять эти движения", – пишут в комментариях. 

11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА". О дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой он мечтал с 2016 года.

Теги: Вера Брежнева, Monatik, певица, танец
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