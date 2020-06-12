"Теперь знаю, как буду убивать комаров". Monatik запустил в сети танцевальный челлендж

Украинский певец Monatik в паре с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записали на видео танцевальные движения из клипа "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Monatik и Брежнева во второй раз спели дуэтом Фото: MONATIK / Facebook

Украинский певец Monatik запустил в социальных сетях Instagram и TikTok танцевальный челлендж.

Артист вместе с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой записал на видео танцевальные движения, которые он исполняет в клипе "ВЕЧЕРиНОЧКА", предложив подписчикам повторить их.

"Теперь я знаю, как буду убивать комаров", – шутят подписчики.

"Блин, весь день пытаюсь это повторить – не выходит!" – комментируют фолловеры танец.

"Уверена, завтра на всех дискотеках страны будут повторять эти движения", – пишут в комментариях.

11 июня Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА". О дуэте с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Верой Брежневой он мечтал с 2016 года.