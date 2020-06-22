"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми

Украинский певец Monatik показал в Instagram прогулку с подросшими сыновьями.
"Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!" – написал он.
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Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это!Всех отцов с праздником!!!!!! * #Мои
Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором. Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.
Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу