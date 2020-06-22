"Какое счастье быть папой". Monatik поделился снимком с детьми

Украинский певец Monatik показал фото со своими сыновьями Даниилом и Платоном.

Monatik: Всех отцов с праздником! Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik показал в Instagram прогулку с подросшими сыновьями.

"Какое счастье быть папой. Спасибо нашим прекрасным мамам за это! Всех отцов с праздником!" – написал он.

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором. Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу