"Бешеная фанатка". Вера Брежнева раскрыла правду о своих отношениях с Monatik

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева и украинский певец Monatik поделились предысторией своего творческого тандема.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" призналась, что называет себя "бешеной фанаткой" Monatik.

"Один раз Дима Монатик приезжал на свой концерт на Подоле, к нему подбежала бешеная фанатка Вера Брежнева и начала задавать вопросы о его песнях", – поделилась воспоминаниями Брежнева.

Monatik отметил, что был удивлен появлению Брежневой на его выступлении. А в дуэте на новую песню "ВЕЧЕРиНОЧКА" видел только ее.

"На самом деле, это было уму непостижимо. Я реально не ожидал, что Вера Брежнева пришла ко мне на концерт и знает мои песни. Я написал ей письмо, потому что в песне "ВЕЧЕРиНОЧКА" никого больше не видел. Только Веру", – признался певец.

Monatik рассказывал, что его поразило, как Вера Брежнева танцевала на его концерте в Юрмале в 2019 году.

11 июня 2020 года Monatik и Брежнева презентовали в сети клип на песню "ВЕЧЕРиНОЧКА".