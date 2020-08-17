"Птенчики". Жена Monatik показала подросших сыновей

Супруга украинского певца Monatik Ирина сделала фото сыновей – Даниила и Платона.

У Monatik и его жены двое детей Фото: irinamonatik / Instagram

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram снимки своих детей – четырехлетнего Даниила и трехлетнего Платона, снятых со спины.

"Птенчики изучают достопримечательность Киева", – написала она.

Демичева уточнила, что фото было сделано в Музее миниатюры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Птенчики изучают #достопримечательность Киева * Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 16 Авг 2020 в 3:55 PDT

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года.

Певец и его жена не показывают лица своих детей.