"Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
Подопечная украинского певца и продюсера Monatik певица Lida Lee на своем канале в YouTube презентовала дебютный клип на песню "Достопримечательность". Monatik, анонсируя клип на своей странице в Instagram, заявил, что счастлив быть частью дебютной работы своей подопечной. "Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность Monatik Corporation!" – написал он. Съемки клипа проходили в Одесском театре оперы и балета.
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