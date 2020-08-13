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13 августа, 2020
 
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"Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео

Подопечная украинского певца и продюсера Monatik певица Lida Lee на своем канале в YouTube презентовала дебютный клип на песню "Достопримечательность". Monatik, анонсируя клип на своей странице в Instagram, заявил, что счастлив быть частью дебютной работы своей подопечной. "Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность Monatik Corporation!" – написал он. Съемки клипа проходили в Одесском театре оперы и балета.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Monatik назвал Lida Lee достопримечательностью своего продюсерского центра
Monatik назвал Lida Lee достопримечательностью своего продюсерского центра
Фото: lidalee_official / Instagram

видео

Видео:Lida Lee / YouTube
Теги: Одесса, клип, Monatik, певица, Lida Lee
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